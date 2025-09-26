«Отказался»: актер Новиков не стал толстеть на 30 кг ради роли сумоиста

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом артисту было очень интересно принять участие в этом проекте.

Молодой актер Александр Новиков отказался толстеть на тридцать килограммов для роли. Об этом артист рассказал на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

«Мне предложили пополнеть на 30 килограммов. Я решил, что потом будет сложнее избавиться от лишнего веса и отказался от роли, хотя роль была классная, сумоиста должен был играть», — рассказывает Новиков.

К слову, молодой артист уже успел попробовать себя в таком виде единоборств, как сумо. Однако, по его словам, для этого нужен большой вес. Он необходим не только в этом спорте, но также для кадра и роли, чтобы актер смотрелся гармонично.

Новиков признался, что раньше занимался вольной борьбой и даже нашел некоторые сходства с сумо.

«Я со спортом дружу, я занимался раньше вольной борьбой и нашел какие-то аналогии с тем, чтобы вытолкнуть партнера за круг, так же как в вольной борьбе», — делится актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Павел Прилучный рассказал о недостатках жены.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.