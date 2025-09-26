Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Спикер Совфеда указала на важность сохранения деревянного зодчества как символа русской культуры.

Совет Федерации поддерживает введение звания «Заслуженный реставратор РФ». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Х парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

По словам Матвиенко, работа реставраторов предполагает не только высокую квалификацию, но и искреннюю любовь к родной культуре и к стране.

«Никогда не забудем настоящий подвиг, который совершили реставраторы в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Ленинграде. Здесь в Великом Новгороде, в других наших древних городах, где враг целенаправленно пытался уничтожить наше наследие и надругаться над ними. Поэтому мы выступаем за учреждение почетного звания «Заслуженный реставратор Российской Федерации», — пояснила она.

К тому же Матвиенко указала, как важно сохранение деревянного зодчества в государстве в качестве одного из «символов русской культуры». Она добавила, что всем сохранившимся объектам нужна исключительная забота и профессиональное отношение.

«Действие концепции сохранения памятников деревянного зодчества завершается в этом году. Полагаю, что ее обязательно нужно продлить и актуализировать уже с учетом обретенного опыта», — заключила Матвиенко.

