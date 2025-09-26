Кинокритик Пронченко* и медиаменеджер Кудрявцев* пополнили список иноагентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кого еще Минюст внес в соответствующий реестр?
Медиаменеджер и бывший владелец издания «Ведомости» Демьян Кудрявцев* был внесен в список иноагентов. Вместе с ними — кинокритик Зинаида Пронченко*, юрист музыкальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов* и «Независимая литературная премия «Дар»*. Соответствующие данные приводятся на сайте Минюста России.
«Дар» — международная литературная премия, направленная на поддержку и продвижение авторов, которые пишут на русском языке вне зависимости от их гражданства и места проживания. Тем не менее, она связана с западными институтами и поддерживает Украину в конфликте с Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума ужесточила закон об ответственности иноагентов. Теперь в случае неисполнения порядка их деятельности правонарушителям может грозить до двух лет лишения свободы. Изменения коснулись статьи «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».
В изначальном варианте уголовная ответственность для иноагентов наступала после двух административных нарушений по статье «Порядок деятельности иностранного агента», совершенных в течение года.
* — признан(ы) иноагентом в России