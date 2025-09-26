Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker; 5-tv.ru

На Орбана и Фицо в западных СМИ уже давно объявлена настоящая травля.

Дроны-фантомы Еврокомиссия использует как повод ускорить подготовку 19-го пакета санкций. Сегодня его обсудили послы ЕС. Примут, как ожидается, на саммите в Копенгагене первого октября.

Газета Politico узнала: Брюссель меняет правила одобрения санкций. Вместо единогласного достаточно большинства. ЕС хочет обойти возможное вето Венгрии, иначе замороженные активы вернутся России.

А пока Запад планирует финансировать из них новый кредит Киеву в 140 миллиардов евро. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин оценил давление европейских глобалистов на тех, кто не согласен стать заложником антироссийской истерии.

Источники издания Politico сообщают: руководство Еврокомиссии (ЕК) планирует все решения принимать не единогласно, как это было всегда, а большинством. Чтобы Будапешт с Братиславой не мешали придерживаться генеральной линии.

Венгрия блокирует транш военной помощи Киеву. И не дает даже запустить процедуру Украины в ЕС. А что Брюссель? Пытается лишить Будапешт права вето. Такая вот новая европейская демократия — тут по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Как она работает, в очередной раз демонстрирует Фридрих Мерц: он предлагает не учитывать голос Будапешта, когда речь идет о конфискации российских активов.

«Эти средства обеспечат обороноспособность Украины на несколько лет. В идеале это решение должно быть единогласным. В противном случае его должно принять подавляющее большинство», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Тут Орбан многим как кость в горле: не дает проглотить чужие деньги, поддержать то ли Киев, то ли булькающую после диверсий на «Северных потоках» немецкую экономику. Сийярто с трибуны ООН вновь заявляет: Брюссель занимается шантажом.

«Несмотря на колоссальное давление Брюсселя, Венгрия продолжит защищать своих людей, и будет всегда поступать сообразно со своими национальными интересами», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

И конечно же, интересами экономическими. Замороженные активы и антироссийские санкции — это еще не все. Венгрию по примеру Германии принуждают отказаться по сути от собственной экономики — наших энергоресурсов.

«Вызывает большое сожаление тот факт, что нам не удалось привести все государства-члены к одной позиции — к отказу от российской нефти и газа», — сказала глава евродипломатии Кая Каллас.

И это притом, что почти вся венгерская энергетика, от АЭС «Пакш» до нефтепровода «Дружба» — из России.

«Я как экономист однозначно могу сказать, что сотрудничество с Россией очень важно для нас. Венгрия точно не хотела бы упускать возможность работать с вами в энергетической сфере», — отметила председатель венгеро-российского общества культуры и дружбы, бывший посол Венгрии в России Дьердь Гилиан.

Год назад из-за сотрудничества с Россией Венгрию даже пытались исключить из Шенгена. Безрезультатно. Виктор Обран сегодня вновь дал понять: шантаж не поможет — политика политикой, а в Будапеште умеют считать деньги.

«Венгрия не имеет выхода к морю. Мы не можем возить газ и нефть кораблями. Остаются только трубопроводы. Ни у кого, кроме России, нет труб, по которым нам можно было бы поставлять энергоресурсы. Если Будапешт, отключить от российских энергоресурсов, это будет катастрофа», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

И даже в истории с пресловутыми беспилотниками Будапешт участвовать отказывается. В ЕС хоть обсуждают создание стены дронов, но уже очевидно: ни Словакия, ни Венгрия не положат в нее ни кирпичика.

