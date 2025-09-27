«Это ее изюминка»: Филипп Киркоров назвал главную фишку певицы MARGO

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артист долгое время поддерживает молодую исполнительницу.

Фишка певицы MARGO — в экстравагантности. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился народный артист России Филипп Киркоров на закрытом камерном выступлении MARGO и Lil Pump.

«Она не всегда прислушивается к советам. Это связано с ее излишней экстравагантностью. Потом я понял, что это ее изюминка. Именно этим она отличается от всех», — сказал Филипп Киркоров.

По его словам, MARGO очень похожа на него в молодости: ляпнет, что думает, а потом проблемы разгребает. Такая прямолинейность, как признался музыкант, нередко мешала его карьере. При этом Киркоров добавил, что с годами он все же научился сдерживать свой пылкий характер.

Артист не хочет, чтобы молодая певица проходила через то же самое, что и он когда-то, поэтому пытается дать ей лучшие наставления.

«Я на эти грабли наступал. Зачем же ей это делать», — подытожил музыкант.

