Первый с 1972 года полет человека к Луне может состояться уже в феврале

Астронавты НАСА пытаются обогнать Китай в высадке на естественный спутник Земли.

НАСА рассматривает возможность запуска пилотируемой миссии «Артемида-2» с кораблем «Орион» для облета Луны в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей космического агентства.

Ранее старт программы планировался в апреле 2026 года, а до этого в НАСА указывали срок запуска сентябрь 2025 года. На данный момент миссия может состояться в период с 5 февраля по 26 апреля следующего года.

Миссия рассчитана примерно на 10 дней и станет второй пилотируемой в рамках лунной программы «Артемида», направленной на возвращение американских астронавтов на естественный спутник Земли после более чем полувекового перерыва.

Экипаж «Артемиды-2» объявили в апреле 2023 года. В него вошли командир Рид Уайсмен и его коллеги по «Ориону» — Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хэнсен. Для Хэнсена полет станет первым в карьере, а Кук ранее установила рекорд среди женщин по длительности непрерывного пребывания на орбите — 328 дней.

Сборка ракеты практически завершена, она будет готова в октябре 2025 года. Несмотря на запланированный полет, представители НАСА уточняют, что при выявлении проблем с безопасностью шаттла запуск отложат.

Первый полет «Ориона» в конце 2022 года прошел успешно, но тепловой щит корабля при входе в атмосферу получил повреждения, что вынудило инженеров внести изменения для программы «Артемида».

Следующая миссия «Артемида-3», предусматривающая высадку астронавтов на Луну, запланирована на середину 2027 года, однако ее сроки могут сдвинуться из-за задержек с посадочным модулем на базе Starship компании SpaceX и новыми лунными скафандрами.

Возвращение США на Луну остается приоритетом, отчасти из-за планов Китая отправить астронавта на спутник Земли к 2030 году.

Первый пилотируемый облет Луны состоялся в декабре 1968 года на корабле «Аполлон-8». Первая высадка астронавтов на спутник была в 1969 году в «Аполлоне-11» — Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на его поверхность. Всего по программе «Аполлон» состоялись шесть успешных высадок на Луну до 1972 года, последняя из которых была миссия «Аполлон-17». После завершения программы «Аполлон» пилотируемые полеты прекратились более чем на 50 лет.

