МИД КНР: перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Китае отметили, что страна не принимает участие в конфликте и приняла позицию объективности и беспристрастности.

Перекладывание ответственности на Китай не поможет урегулировать украинский кризис, так как его истоки лежат в накопившихся противоречиях в сфере европейской безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос. Корни украинского кризиса лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе», — заявил дипломат, его слова передает Центральное телевидение Китая (CCTV)

Представитель китайского МИД отметил, что страна не принимает участие в конфликте. Напротив, Китай принял позицию объективности и беспристрастности. Он добавил, что Пекин активно содействует примирению между РФ и Украиной, а также проведению переговоров.

Цзякунь сказал, что найти истинный путь решения противоречий можно лишь с помощью учета законных интересов безопасности всех сторон и с помощью создания «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

До этого, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что страна не оказывает давления на РФ и не хочет завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп сказал об участии главы КНР в урегулировании кризиса на Украине. Американский лидер ответил на вопросы журналистов в Белом доме и выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, будет работать вместе с Вашингтоном в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

