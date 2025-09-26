Пытал 30 часов: мужчина убил годовалую девочку в ходе «экзорцизма»

Фото: www.globallookpress.com/Tian Dan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На теле ребенка были обнаружены следы физического и сексуального насилия.

Мужчина из Техаса, 35-летний Блейн Милам, был казнен за убийство годовалой дочери своей подруги, которую он пытал в течение 30 часов в рамках так называемого «экзорцизма». Об этом сообщает Daily Mail.

Милам умер от смертельной инъекции около 18:40 в четверг вечером в Хантсвилле, штат Техас.

«Если кто-то из вас хочет увидеть меня снова, я умоляю всех вас, кем бы вы ни были, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и мы встретимся снова», — сказал убийца в последние минуты жизни.

Смерть малышки Аморы Роуз стала предметом шокирующих судебных материалов: у ребенка были множественные переломы, укусы, признаки физического и даже сексуального насилия. Милам и его тогдашняя подруга Джессека Карсон утверждали, что совершили «экзорцизм», чтобы изгнать демона. Девочку жестоко избивали, душили и калечили на протяжении 30 часов.

Милам оспаривал смертный приговор, но Техасский совет по помилованию и условно-досрочному освобождению отказал ему. Его подруга получила пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

После казни окружной прокурор Майкл Джимерсон заявил, что преступление Милама и Карсон стало трагическим примером насилия над самым беспомощным, а дедушка ребенка отказался давать комментарии. Милам стал пятым казненным в Техасе в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.