История этого парня полна загадок — все его окружение было уверено, что несколько дней назад он погиб под колесами грузовика.

В США 22-летний молодой человек появился на собственных похоронах живым, шокировав родственников и друзей, собравшихся проститься с ним. Об этом сообщает Mirror.

Скорбящие, присутствовавшие на церемонии, были ошеломлены, когда парень появился в церкви здоровым и заявил: «Я жив!». Его появление вызвало немало вопросов о том, кто на самом деле находился в гробу.

Инцидент произошел после того, как 18 сентября молодой человек попал под грузовик, перевозивший сахарный тростник. Прокуратура квалифицировала дело как убийство по неосторожности и назначила вскрытие тела.

На следующий день в полицейский участок явилась женщина, утверждавшая, что она мать погибшего. Она опознала тело по одежде и некоторым физическим признакам.

Появление «живого» молодого человека на похоронах привело к необходимости вмешательства полиции для выяснения всех обстоятельств. Он признался, что несколько дней был в запое и ничего не знал о том, что происходит дома.

Его доставили в местный полицейский участок, где допросили, а тело тем временем вернули в морг, чтобы попытаться установить его личность. Позже выяснилось, что оно принадлежит 28-летнему Максимилиано Энрике Акосте из соседнего города Дельфин-Гальо.

