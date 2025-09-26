«Я жив!» — «мертвец» появился на собственных похоронах и шокировал скорбящих
История этого парня полна загадок — все его окружение было уверено, что несколько дней назад он погиб под колесами грузовика.
В США 22-летний молодой человек появился на собственных похоронах живым, шокировав родственников и друзей, собравшихся проститься с ним. Об этом сообщает Mirror.
Скорбящие, присутствовавшие на церемонии, были ошеломлены, когда парень появился в церкви здоровым и заявил: «Я жив!». Его появление вызвало немало вопросов о том, кто на самом деле находился в гробу.
Инцидент произошел после того, как 18 сентября молодой человек попал под грузовик, перевозивший сахарный тростник. Прокуратура квалифицировала дело как убийство по неосторожности и назначила вскрытие тела.
На следующий день в полицейский участок явилась женщина, утверждавшая, что она мать погибшего. Она опознала тело по одежде и некоторым физическим признакам.
Появление «живого» молодого человека на похоронах привело к необходимости вмешательства полиции для выяснения всех обстоятельств. Он признался, что несколько дней был в запое и ничего не знал о том, что происходит дома.
Его доставили в местный полицейский участок, где допросили, а тело тем временем вернули в морг, чтобы попытаться установить его личность. Позже выяснилось, что оно принадлежит 28-летнему Максимилиано Энрике Акосте из соседнего города Дельфин-Гальо.
