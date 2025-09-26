Хакеры украли фотографии и данные восьми тысяч детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кибератаки произошли в Великобритании, США, Индии и Китае.

Банда киберпреступников похитила данные, фотографии и адреса около восьми тысяч детей из международной сети детских садов Kido. Об этом сообщает The Guardian.

Хакеры потребовали у компании выкуп, утверждая, что в их распоряжении также оказались данные родителей и опекунов, а также информация о мерах безопасности организации. Некоторые семьи, по данным издания, получили звонки с угрозами и требованием заплатить деньги.

У Kido 18 филиалов в Лондоне, а также несколько в США, Индии и Китае. В компании пока не подтвердили факт кибератаки и публичных заявлений не делали. При этом сотрудники одного из детских садов рассказали журналистам, что их уведомили об утечке данных. Полиция подтвердила, что расследует атаку хакеров-вымогателей.

«Расследование продолжается и находится на ранней стадии в отделе киберпреступлений. Арестов пока не было», — заявили в правоохранительных органах.

В последние месяцы хакеры атаковали и другие крупные компании в Великобритании. Например, игровой разработчик The Co-op понесла убытки в размере 80 миллионов евро (около восьми миллионов рублей), а производитель Jaguar Land Rover был вынужден остановить сборку автомобилей после проникновения злоумышленников в его системы.

