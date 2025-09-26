Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер встретился со своим белорусским коллегой и обсудил ряд важных вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Если есть потребность в строительстве второй атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии, то проблемы в ее финансировании не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал Путин в ответ на предложение Лукашенко о строительстве такой станции.

Белорусский лидер подчеркнул, что вопрос денег не является главным препятствием для расширения атомной энергетики страны. Если появится необходимость в новом энергоблоке или станции для снабжения энергией западной части РФ и освобожденных регионов, то правительство Белоруссии примет окончательное решение.

Помимо этого, Лукашенко сообщил, что к концу этого года России и Белоруссии предстоит решить несколько вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также обсудить ряд региональных проблем, в которые включены обе страны.

Накануне Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Белорусский президент подчеркнул, что Россия, несмотря на трудности, всегда готова делиться своими достижениями в атомной сфере, считающейся одной из самых закрытых. Он также выразил благодарность российскому лидеру за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике. Российский лидер также отметил рост торговли между двумя странами и положительную динамику в экономике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.