Умер режиссер Тигран Кеосаян

Он находился в коме с января 2025 года.

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян ушел из жизни. Ему было 59 лет. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

В конце 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть, о чем сообщала его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. В тот момент у него отказали сердце и легкие. После этого телеведущий оказался в больнице, он был в коме с января 2025 года.

Долгое время врачи продолжали бороться за жизнь Кеосаяна, несмотря на его тяжелое состояние.

Режиссер перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах, после чего ему установили семь стентов. Во время того, когда супруг был без сознания, Симоньян обратилась с просьбой к тем, кто любит Тиграна. Она просила помолиться за его здоровье.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Он с ранних лет мечтал, чтобы его жизнь была связана с киноиндустрией, к тому же хотел внести вклад в его развитие.

В работе Кеосаян стремился к высоким ценностям — продвигал ценности дружбы и верности, являющимися основой таких его работ, как «Мираж», «Мужская работа», «Три товарища» и многих других.

Карьеру в роли телеведущего Тигран Кеосаян начал в 2007 году. Он вел такие программы, как «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама».

