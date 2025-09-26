В Татарстане ФСБ задержала подозреваемых в обналичивании свыше 114 млн рублей
Сотрудники ФСБ России по Татарстану пресекли деятельность группы жителей из Казани, которые занимались незаконными банковскими схемами с оборотом более 114 миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
По данным следствия, организатор группы продумал преступную схему, а также подбирал заказчиков для незаконных операций, распределяя доходы между участниками.
Также в источнике указали, что под контролем фигурантов дела было поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций. В дальнейшем они выводили средства в наличный оборот.
Участников группы обогатились с помощью вознаграждения, которое составляло 17% от каждой операции. Общий доход группы оказался свыше 114 миллионов рублей.
В данный момент против участников и организатора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
