В Татарстане ФСБ задержала подозреваемых в обналичивании свыше 114 млн рублей

Доходы распределялись между участниками группы.

Сотрудники ФСБ России по Татарстану пресекли деятельность группы жителей из Казани, которые занимались незаконными банковскими схемами с оборотом более 114 миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По данным следствия, организатор группы продумал преступную схему, а также подбирал заказчиков для незаконных операций, распределяя доходы между участниками.

Также в источнике указали, что под контролем фигурантов дела было поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций. В дальнейшем они выводили средства в наличный оборот.

Участников группы обогатились с помощью вознаграждения, которое составляло 17% от каждой операции. Общий доход группы оказался свыше 114 миллионов рублей.

В данный момент против участников и организатора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

