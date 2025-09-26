След привел в детский сад: подробности отравления суррогатом в Ленобласти

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Подозреваемый в продаже некачественного алкоголя задержан, ранее его уже судили за подобное преступление.

В Ленинградской области растет число жертв отравления суррогатным алкоголем. С начала сентября смертельный напиток унес уже 19 жизней. Еще несколько человек в больнице в тяжелом состоянии. Сообщается, что все они были знакомы между собой и покупали горячительное у местного жителя. Среди пострадавших — жена подозреваемого. Он задержан. Все последние данные и эксклюзивные комментарии у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

В Сланцах суррогатный алкоголь закупали буквально канистрами. Спирт из десятилитровой тары разбавляли, разливали в стекло. Отбоя от покупателей не было. По словам местных, каждый знал, где достать и сколько стоит.

«Город поделен на точки, на которых разливается спирт. Если водка стоит в магазине 350 рублей за пол-литра, то на дешевой точке стоит рублей 200, наверное, и народ идет туда покупать. То есть он думает, что покупает водку, а вот сейчас получилось, что вместо водки он покупал метиловый спирт», — рассказал житель Сланцев Павел.

Следствие уточняет полный список погибших, но уже очевидно, начиная с 5 сентября «паленка» унесла жизни 19 человек, несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлениями. В числе задержанных — 78-летний Николай Бойцов. Ранее его уже судили за торговлю суррогатом. Вот карточка суда. Тогда «Боец», как его тут называют, отделался штрафом 2000 рублей. В пересчете на его товар — чуть меньше десяти бутылок. Сейчас все серьезнее.

«Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ. При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовывавшие алкоголь, задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Маргарита Швецова.

Все погибшие разного возраста, в среднем от 40 до 70 лет. Алкоголь приобретали в частном доме. Удивительно, но взрослые вредные привычки привели следователей в детский сад. По словам Бойцова, он закупал отраву у 60-летнего педагога-дефектолога. Ее также допрашивают. Среди отравившихся и жена «Бойца», в тяжелом состоянии женщина сейчас в реанимации.

«Если говорить о том, что погибло значительное количество человек, то, скорее всего, это был не этиловый спирт. После употребления пострадавший может какое-то время поспать. Развивается так называемый промежуток времени, когда нет никаких симптомов. Это требуется для того, чтобы в процессе метаболизма этого метилового спирта, в частности, накопились продукты обмена, которые являются более токсичными», — рассказал руководитель отдела клинической токсикологии Института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Алексей Владягин.

В восьми случаях это лабораторно доказано, именно метанол стал причиной смерти. Метанол же подпортил отношения среди старых знакомых. Так, семья одного из погибших уже конфликтовала с продавцом. Якобы семь лет назад после покупки горячительного у бабушки отказали ноги. Но урок ничему не научил. В этот раз погиб брат.

«Слухи ходили, что когда в свое время сам „Боец“ подмешивал бомбики. Ничего этого не доказуемо. Скорее всего, привезли некачественный спирт. <…> Употреблял (данную продукцию — Прим. ред.) вчера только. До этого ходил тоже раз в неделю. Но в основном — вечером, днем-то они берут нормальный алкоголь. А когда догнаться, больше же не продают после десяти часов, видимо, сходили туда и взяли», — считает брат одного из погибших Денис Корнев.

Ходить «догоняться» по этому адресу не будут еще долго. Подозреваемые задержаны, в ходе уголовного дела изучат все нюансы, изымут оставшиеся запасы. Не исключено, что на поминках на столах будут стоять все те же бутылки из тех же канистр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.