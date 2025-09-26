Поезд и грузовик столкнулись и загорелись в Смоленской области

Фото, видео: Известия/Виталий Егоренков; 5-tv.ru

Возникший пожар заблокировал проезд по одной из железнодорожных веток, соединяющей Россию и Белоруссию.

В эти минуты пожарные в Смоленской области пытаются справиться с огнем, который заблокировал движение на одной из железнодорожных веток, соединяющей Россию и Белоруссию. На переезде товарный состав столкнулся с грузовиком. Локомотив и вагоны с бензином сошли с рельсов и опрокинулись. Вспыхнул пожар.

Водитель фуры, которую снес поезд, погиб. Машинист локомотива и его помощник серьезно пострадали. По предварительной информации, опрокинулись по меньшей мере 12 цистерн с топливом. А еще несколько вагонов с древесиной. Огнем охвачено около 400 квадратов.

По последней информации, пламя удалось локализовать. Сейчас все оцеплено: ближайшие дороги перекрыты, к месту аварии пропускают только спецтранспорт. Часть поездов отменены, другие следуют в объезд с опозданиями.

