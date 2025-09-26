Двойная жизнь: почему женатые мужчины становятся клиентами девушек по вызову

Психолог Панфилова: измены чаще случаются от безделья и из-за стресса

Поверхностные связи заводят те, кого не интересуют долгие любовные отношения.

Новый опыт и яркие впечатления влекут состоящих в отношениях мужчин пользоваться услугами девушек по вызову. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Наталья Панфилова.

По словам специалиста, у состоятельных мужчин есть желание получить больше удовольствий благодаря дополнительным возможностям.

«Жажда не упустить ничего в этой жизни, попробовать все и получить от жизни очень яркие впечатления — вот это толкает мужчин на поиск других женщин», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что мужчины также ищут разрядку и поверхностные связи, чтобы не развивать их в долгие любовные отношения. При этом часто у таких мужчин либо короткие любовные отношения, либо любовники постоянно меняются.

Однако, как добавила Панфилова, верность не всегда зависит от финансовой стабильности.

«Мужчины обладают стадным эффектом. <…> Измены возникают, когда затишье, хочется снять стресс, нужно развлечься», — заявила эксперт.

При этом Наталья подчеркнула, что занятой делом мужчина никогда не посмотрит в сторону другой женщины.

«Если у него есть какие-то другие задачи, то он не отвлекается. Женщины его не отвлекают», — сказала она.

Накануне эскортница, актриса 18+ Полина Vogue в беседе с изданием Life.ru привела такую статистику — около 80% клиентов девушек по вызову — это состоящие в серьезных отношениях и женатые мужчины. Психолог Панфилова согласилась с этим утверждением.

