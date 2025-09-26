«Круглая цифра»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем 40-м рекорде мира

Фото, видео: Пресс-служба Алексея Молчанова; 5-tv.ru

Достижение стало юбилейным для спортсмена.

Юбилейный, 40-й рекорд мира стал важным событием в карьере фридайвера Алексея Молчанова, сын легендарной Натальи Молчановой. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Спортсмен погрузился в биластах на глубину 126 метров во время чемпионата мира. Мероприятие проходит в Лимасоле на Кипре.

«Этот рекорд достаточно значимый для меня, потому что круглая цифра. Первый свой рекорд я установил в 2008 году, 17 лет назад», — отметил Алексей.

До этого рекорд мира в погружении на глубину в биластах (CWTB) принадлежал также Молчанову. Его мужчина установил на Чемпионате мира AIDA в сентябре 2024 года, достигнув глубины 125 метров. Он стал 35-м мировым рекордом в карьере спортсмена.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские фридайверы установили мировые рекорды на Байкале.

Мочанов же в 2021 году достиг рекорда Гиннесса, нырнув на 80 метров подо льдом Байкала. Мужчина погрузился в моноласте, а время всего погружения составило две минуты и 53 секунды. Этот мировой рекорд стал 20-м в его карьере.

