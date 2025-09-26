Памфилова заявила о росте доверия к выборам среди молодежи

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам главы ЦИК, избирательная кампания прошла спокойно и без серьезных жалоб.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 25 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила о росте уровня доверия к выборам в стране. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов. И что особенно отрадно, растет уровень доверия к выборам и к работе системы у молодежи, у возрастной категории 18–24 года», — отметила Памфилова.

По ее словам, явка избирателей в этот раз оказалась выше на 5% по сравнению с выборами 2022 года. Она подчеркнула, что кампания прошла спокойно и без значимых нарушений. «Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии», — добавила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что по итогам голосования депутатские мандаты получили 1035 участников специальной военной операции из 1663 зарегистрированных кандидатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.