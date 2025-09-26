Техасский изменник: женатый мужчина выбросил к аллигаторам ребенка от любовницы

Фото: 5-tv.ru

До этого он застрелил мать девочки.

Житель американского штата Техас выбросил двухдневного младенца в реку к аллигаторам. Оказалось, что он был женат и изменял избраннице, которую также убил. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэндон Изабель был арестован и обвинен в убийстве своей девушки Даниэль Хойл и их двухдневной дочери Кеннеди. По версии следствия, Изабель заманил Хойл в Мемфис, застрелил ее и затем выбросил ребенка в реку Миссисипи, где водятся аллигаторы.

Тело новорожденной так и не нашли. По данным обвинения, Изабель выкинул младенца с причала для лодок, после чего утопил пистолет, из которого застрелил Хойл.

Мать Хойл, Эйприл Кэмпбелл, рассказала, что мужчина состоял в официальном браке и одновременно встречался с еще одной женщиной. В суде Артеша Стюарт, другая возлюбленная Изабеля, подтвердила существование любовного треугольника.

Обвиняемый пока не признал себя виновным в убийстве, похищении, жестоком обращении с детьми и фальсификации улик.

