Группа 25/17 представила клип на песню «Воля»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Композиция посвящена народному герою Степану Разину.

Группа 25/17 презентовала новую песню и клип «Воля». Композиция посвящена легендарному казаку и народному герою — Степану Разину. Он же является главным героем книги Захара Прилепина «Тума». Музыканты и писатель быстро нашли общий язык, и в результате появилась вот такая композиция.

По словам лидера коллектива Андрея Бледного, песня написалась легко. На гастролях в Туле он сходил в храм, а вернувшись в гостиницу, быстро сочинил текст. Уже в Москве музыканты добавили запоминающуюся аранжировку. Также композицию украсила своим голосом фолк-певица Варвара Котова.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыканты группы 25/17 дали советы начинающим артистам.

По мнению Бледного, исполнителей сейчас слишком много, поэтому им лучше пойти работать — например, на завод. Музыкант Антон Завьялов, известный под псевдонимом Ант, пожелал молодым артистам быть искренними и честными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.