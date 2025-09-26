Опозорила бы семью: мужчина столкнул свою беременную жену со скалы в Шотландии

Фото: 5-tv.ru

Девушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на жестокое обращение мужа.

Беременная юрист Фавзия Джавед была сброшена с утеса своим мужем Кашифом Анваром во время отдыха в Шотландии. Об этом сообщила ее мать Ясмин Джавед изданию Daily Mail.

Женщина находилась на 17-й неделе беременности своим первым ребенком. По словам очевидцев, Фавзия умерла на месте после падения с высоты 15 метров.

Ее мать рассказала, что дочь неоднократно обращалась в полицию с жалобами на жестокое обращение мужа. Фавзия была замужем восемь месяцев и планировала разорвать брак после возвращения из отпуска.

«Последние слова Фавзии: „Я умру? Мой ребенок умрет?“ — крутятся у меня в голове каждый день», — говорит Ясмин.

Мать девушки добавляет, что убийство было мотивировано желанием Фавзии расторгнуть брак. Мужчина считал, что это опозорит его семью, и был готов на все, чтобы этого не произошло.

Она добавила, что трагедия стала ярким примером того, что жертвой насилия может стать любой человек, независимо от уровня образования или социального статуса.

Суд признал Кашифа Анвара виновным в убийстве жены и нерожденного ребенка. Ему назначено пожизненное заключение.

