Кто старше: два города спорят за статус самого древнего в России

Керчь и Дербент спорят за статус самого древнего города в России

Официально таковым признали крымскую Керчь, но в дагестанском Дербенте не согласны.

Между туристическими регионами развернулась дискуссия, кто старше: Керчь или Дербент. Крымскому городу официально присвоили статус самого древнейшего. Помогли в этом уникальные находки археологов. Однако жители Кавказа готовы поспорить с учеными. Они уверены: Дербент старше Керчи почти в два раза.

Все аргументы привели корреспонденты «Известий» Олег Зайковский и Мурад Магомедов.

Керчь теперь официально древнейший город России. Это подтвердил ученый совет Института археологии РАН.

«После нескольких лет раскопок удалось найти археологический слой, оставшийся от первых жителей древнего Пантикапея. Сделанные находки, в основном это греческая керамика, доказывают, город был основан примерно 2635 лет назад», — рассказал корреспондент Олег Зайковский.

Пантикапей — столица Боспорского царства. В IV веке до нашей эры там уже проживало 50 тысяч человек, настоящий античный мегаполис. Сердцем города была гора Митридат, теперь это центр современной Керчи.

За две с половиной тысячи лет Керчь несколько раз захватывали, разрушали, но каждый раз быстро восстанавливали. Непрерывность существования поселения — второе основание для присвоения Керчи статуса древнейшего.

За статус древнейшего города боролась не только Керчь. И понятно почему, это своего рода маркетинговый ход, который поможет привлечь туристов. Сейчас многие, приехав в Крым, стремятся быстрее добраться до курортных мест, не посещая Керчь. А городу есть что показать.

Но не только здесь находят удивительные древности.

«Жители Дербента даже не сомневаются: их городу пять тысяч лет, и он самый древний в стране», — отметил корреспондент Мурад Магомедов.

На узких улочках Дербента в беседах за игрой в нарды и домино дискутируют на самые разные темы. Не спорят только о возрасте родного города. Да что там местные, вот даже турист из Китая уже осведомлен.

Но по официальным данным Дербенту 2000 лет. Такой возраст утвердили власти и ученые. Однако все в Дербенте — историки, жители и чиновники — с этим не согласны и готовы привести доказательства.

«Главный экспонат музея археологии Дербента — статуэтка „плодородие“ из эпохи ранней бронзы. Вот еще нашли глиняные чаши и кружки, изготовленные в третьем тысячелетии до нашей эры. Эти артефакты доказывают, что люди здесь жили пять тысяч лет назад», — рассказал корреспондент.

Александр Кудрявцев 25 лет возглавлял экспедицию в Дербенте. Первым стал исследовать древний город.

«5000 лет — это абсолютно доказанная дата. Очень много было материала такого, который давал даты. Это своего рода была Мекка для Востока», — рассказал ученый, археолог, профессор СКФУ Александр Кудрявцев.

Мнения ученых разделились. В итоге Дербент официально помолодел.

«Ученые Российской академии наук утверждают: Дербенту 2000 лет. Никто не отрицает: здесь было древнее поселение 5000 лет назад, но затем на протяжении почти 3000 лет тут постоянно никто не жил, то есть непрерывно город существует последние две тысячи лет. Это мнение большинства историков и археологов», — заключил корреспондент.

Этот спор не за статус, а за историческую справедливость. Для жителей это вопрос уважения к памяти предков.

