Путин обсудил с Памфиловой итоги единого дня голосования

Глава государства поблагодарил ЦИК за работу в сложных условиях и отметил важность политической стабильности.

Президент России Владимир Путин вечером 25 сентября провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсуждались итоги единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла спокойно, а ЦИК научился проводить выборы даже в непростых условиях.

«Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности», — подчеркнула она.

Путин, в свою очередь, выразил благодарность комиссии за организацию выборов и отметил, что избиратели проявили ответственное отношение.

«Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — заявил президент.

Единый день голосования состоялся 14 сентября. В этот день в России избрали 21 губернатора и 11 региональных парламентов.

15 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование прошло успешно, а значительные результаты показали именно те кандидаты, которых поддерживал глава государства.

