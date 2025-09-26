Путин обсудил с Памфиловой итоги единого дня голосования
Фото: kremlin.ru
Глава государства поблагодарил ЦИК за работу в сложных условиях и отметил важность политической стабильности.
Президент России Владимир Путин вечером 25 сентября провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсуждались итоги единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла спокойно, а ЦИК научился проводить выборы даже в непростых условиях.
«Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности», — подчеркнула она.
Путин, в свою очередь, выразил благодарность комиссии за организацию выборов и отметил, что избиратели проявили ответственное отношение.
«Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — заявил президент.
Единый день голосования состоялся 14 сентября. В этот день в России избрали 21 губернатора и 11 региональных парламентов.
15 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование прошло успешно, а значительные результаты показали именно те кандидаты, которых поддерживал глава государства.
