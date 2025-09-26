«Песни были слабые»: Филипп Киркоров прокомментировал «Интервидение-2025»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров он не увидел достойных песен среди участников конкурса «Интервидения-2025», поэтому на мероприятии его не было. Также исполнитель отметил, что быть среди зрителей ему не позволяет статус. Об этом сообщает URA.RU с премьеры клипа певицы MARGO и рэпера Lil Pump.

«Быть в массовке — это не по-королевски. <…> Я бы, конечно, внедрил в состав подготовительного комитета специальный отдел, который бы занимался подбором репертуара, потому что, на мой взгляд, песни были слабые. И, конечно, уделил бы больше внимания постановочным номерам, потому что их было всего несколько», — поделился Киркоров.

Певец также предложил изменить формат конкурса: добавить голосование фанатов в зале.

Интервидение — это международный музыкальный конкурс песни, который был впервые организован в 1960-х годах. Он объединял исполнителей из многих стран Европы, Азии, Африки и Америки и способствовал развитию культурного диалога.

В 2025 году состоялся возрожденный конкурс «Интервидение-2025» в России, проведенный с участием представителей стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, с новыми организаторами и форматом. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Конкурс продолжает традиции взаимоуважения и культурного обмена через музыку.

