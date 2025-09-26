Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика острый лейкоз.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Егор из Новороссийска. У мальчика острый лейкоз.

Он уже перенес несколько курсов химиотерапии. Но, чтобы окончательно победить болезнь, требуется дорогостоящая операция по пересадке костного мозга.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

