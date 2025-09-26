Метаболизм замедляется: диетолог назвала заболевания, мешающие сбросить вес

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Главной причиной замедления метаболизма врач назвала нарушение работы щитовидной железы.

Строгая диета и регулярные тренировки не всегда могут помочь сбросить лишний вес. Врач-диетолог Елена Устинова в беседе с «Известиями» рассказала, что причиной может послужить целый ряд заболеваний.

Одним из них врач назвала гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы.

«Когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало тироксина (гормона, регулирующего обмен веществ. — Прим. ред.), метаболизм замедляется. В таком случае сбросить вес без медицинской помощи крайне сложно», — поделилась эксперт.

Диетолог Устинова также назвала анемию, которая возникает при нехватке железа в организме и приводит к ухудшению снабжения клеток кислородом. Это, в свою очередь, замедляет все обменные процессы и мешает избавиться от ненавистных килограммов.

Эксперт отметила и такое состояние, как инсулинорезистентность. При нем человек испытывает неконтролируемый голод, из-за хочется съесть больше, чем нужно.

Кроме того, наличие хронического стресса также влияет на увеличение веса, поскольку многие на фоне тревоги и усталости начинают заедать, не контролируя количество съедаемого.

