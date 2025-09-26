Инструктор назвал упражнения для восстановления после инсульта и инфаркта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Двигательную активность необходимо начинать как можно раньше.

Двигательная активность после инсульта и инфаркта миокарда сильно помогает при восстановлении. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.

Специалист уточнил, что реабилитацию после таких сосудистых событий необходимо начинать как можно раньше. Однако при этом нужен строгий медицинский контроль. Инструктор отметил, что после инфаркта миокарда пассивные движения и дыхательная гимнастика можно делать уже на первые-третьи сутки.

В то же время при инсульте к упражнениям стоит приступать в первые 24-48 часов. По мнению Антонова, в реальности сроки сильно зависят от конкретного пациента и его состояния.

«К безопасным и эффективным видам нагрузки относятся ходьба, дыхательная гимнастика и циклические упражнения на тренажерах. После инсульта ключевое значение имеют тренировка равновесия, координации и функциональные упражнения, имитирующие бытовые действия. Однако следует избегать резких движений, подъема тяжестей и статических нагрузок», — отметил специалист.

По мнению инструктора, интенсивность упражнений можно увеличивать не более чем на 10% в неделю. Оптимальный же объем нагрузок Антонов советует определять по целевому пульсу, который должен составлять 50-70% от частоты сердечных сокращений, а также по субъективным ощущениям по шкале Борга.

Кроме того, специалист уточнил, что отсутствие болей в груди, одышки или головокружения являются ключевыми критериями безопасности. К этой категории относится и такой банальный признак, как возможность поддержания разговора во время нагрузки.

Антонов подчеркнул, что физическая активность, которую человек осуществляет под контролем врача, сильно помогает вернуться к полноценной жизни.

По словам эксперта, именно такие нагрузки способствуют восстановлению самостоятельности, а также снижают риски повторных сосудистых событий.

