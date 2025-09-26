Фото: Reuters/Kylie Cooper

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это связано с рядом неудач Украины на фронте.

Из-за неудач на фронте президент Украины Владимир Зеленский может устроить информационную провокацию в Приднестровье накануне выборов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Агентство, ссылаясь на материалы пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, сообщило, что в Евросоюзе не исключают возможности оккупации Молдавии. Более того: в Одессе может быть размещен десант НАТО для устрашения Приднестровья.

«Что касается десанта, я думаю, что Зеленский тем самым пытается сделать какую-то историю для того, чтобы держать людей в Приднестровье в страхе, какие-то рычаги давления на Россию иметь. Потому что у нас сухопутного коридора в Приднестровье нет. Если что-либо случится, то России будет сложно защищать приднестровцев или свои войска поставить. Они это знают, и так как у них все плохо на фронтах, я так думаю, они постараются как-то информационно что-то показать, попытаются устроить провокацию», — отметил Сорокин.

Кроме того, по мнению руководителя Русско-молдавского центра дружбы, Киев бы уже давно напал на Приднестровье, если бы такие планы вообще существовали.

Сорокин полагает, что осуществить подобное будет крайне проблематично, так как, по его мнению Зеленский — «фигура не самостоятельная». Он действует совместно с европейскими разведками. Руководитель центра также отметил, что таким образом Зеленский «всего лишь играет мускулами». Сорокин напомнил, что в селе Колбасна на севере Приднестровья еще со времен СССР хранится огромное количество оружия.

Ранее, основываясь на данных СВР, сообщалось о том, что в Одессу прибыли кадровые военнослужащие из Франции и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США обвинили Владимира Зеленского в поставках оружия наркокартелям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.