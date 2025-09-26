Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Amanda Jett

По словам экс-полковника армии США Дугласа Макгрегора, именно это объясняет внезапное появление ракет Javelin у членов латиноамериканских преступных группировок.

Президент Украины Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке. Об этом заявил на YouTube-канале блогера Марио Науфала отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, ранее занимавший должность советника в Пентагоне.

Макгрегор шокировал своего собеседника информацией, что значительная часть западного вооружения, которое поступает на Украину, по итогу оказывается на черном рынке.

По словам бывшего советника шефа Пентагона, именно это объясняет внезапное появление высокотехнологичных комплексах Javelin у членов латиноамериканских наркокартелей.

«А Зеленский доволен. Это позволяет ему оставаться у власти», — заявил эксперт.

Кроме того, Макгрегор заявил, что глава киевского режима ворует не только оружие из западных поставок для продажи преступным и террористическим группировкам, но и как минимум на полтора миллиарда долларов обокрал западные страны, которые отправляли финансовую помощь его стране.

До этого Владимир Зеленский сообщал о наличии излишков морских дронов, которые планировал выставить на продажу. Доходы от их реализации он предполагал использовать для производства более необходимого вооружения страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что визит Владимира Зеленского и его супруги в Австрию стоил полмиллиона евро за день.

