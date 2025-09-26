Олег Басилашвили отмечает день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

91-летний народный артист СССР опроверг свой уход со сцены.

Он родился в Москве, но вся страна знает его как истинного ленинградца и петербуржца. Кумиру миллионов, народному артисту Олегу Басилашвили сегодня — 91. Он сыграл десятки главных ролей в театре и кино, где его герои виртуозно разбивали сердца. Но в жизни великий актер очаровывал коллег своей интеллигентностью и галантностью. И порой даже извинялся за откровенные сцены. В этом признались актрисы, которым посчастливилось работать с Олегом Басилашвили. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — пересмотрел гениальные картины.

Его герои влюбляют в себя и нещадно разбивают женские сердца. Басилашвили безупречно играл не безупречных ловеласов — тех, кому не под силу совладать со своими же чувствами. Но именно такой игрой обретают всесоюзную любовь. На роль режиссеры утверждали без обязательных кинопроб, а худсоветы закрывали на формальности глаза.

Его влюбленности веришь до конца. Во время пикантной сцены тоже невольно отворачиваешь глаза, робея.

«Невероятно чуткий, очень интеллигентный. В сцене, когда он целует меня, он после каждого дубля извинялся передо мной…» — вспоминает Наталья Щукина, заслуженная артистка России.

До «Небес обетованных» ему еще надо было достучаться. Первая любовь на экране и взрослый кинодебют состоялись в 1956-м. Роль в «Невесте» скромная, сегодня на такие «высокие» диалоги без улыбки не взглянешь.

Надю она местами недоиграла, местами переиграла, самокритично признается Татьяна Пилецкая, а вот Басилашвили был хорош.

Но перевоплощается раз разом точно не благодаря усам и костюмам. Природное мастерство! А в жизни совсем другой…

«Он не такой ха-ха, хи-хи. Нет, этого нет. Но мне с ним было интересно. Он профессионал», — вспоминает народная артистка РФ Татьяна Пилецкая.

В 91 год Басилашвили регулярно выходит на сцену БДТ. Билеты на спектакли с его участием раскупают за секунды.

«Но актер есть актер. Он в общем-то не любит окружающих товарищей и считает, что он лучше всех. Боже, какое счастье я испытал на сцене, когда Богачев забыл свой текст!» — говорил Басилашвили после выступления.

А вот он сам на съемках всегда, что называется, в материале.

«Всегда знание текста. Всегда настолько натренированное нутро актерское», — комментирует народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Вся страна улыбалась, глядя на развитие отношений Новосельцева и «нашей мымры» Калугиной. И сострадала неразделенным чувствам героини Немоляевой.

Рецепт же популярности и успеха Басилашвили, его изюминка, по мнению коллег вовсе не в таланте.

«Говорят, что главное — талант. Это такая ерунда. Умных артистов мало. Олег Валерианович один из тех, кто подает пример», — подчеркивает народная артистка РФ Ирина Мазуркевич.

Сам актер нет-нет да звонит коллегам. Иногда набирает случайно, иногда поздравить. До него дозвониться бывает сложнее.

«Я желаю тебе покоя и счастья, и умиротворения в душе», — говорит Светлана Немоляева.

«Первое: чтоб ты был всегда здоров. Второе: чтобы у тебя были прекрасные роли», — желает Татьяна Пилецкая.

Муж, отец, дедушка — со всеми амплуа вне экрана Басилашвили тоже справляется великолепно. Раз за разом повторяя — его лечит сцена, а любовь дает поддержку, и преображает.

Если эта любовь не театральная, не киношная, пусть даже гениально сыгранная, а настоящая.

