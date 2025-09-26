На Украине продолжается насильственная мобилизация

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

Людей ловят на рыбалке, на фронт отправили даже отца ребенка с инвалидностью.

Насильственная мобилизация на Украине расширяет свои масштабы. В Тернополе сотрудники ТЦК перекрыли дорогу и принялись останавливать всех подряд. Мужчин вытаскивали из машин на глазах у жен и детей, а затем увозили в неизвестном направлении.

Подобные кадры приходят и из Винницкой области. Там мобилизованного забрали прямо во время рыбалки.

Сотрудники ТЦК везде действуют по отработанной схеме: нападают толпой на одного. В Днепропетровске они избили прохожего, который отказался проследовать в микроавтобус. Несмотря на то, что у мобилизованного дома остался ребенок с инвалидностью — мужчину все равно скрутили и отправили в нацформирования.

