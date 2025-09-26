В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Местные жители массово сообщают о появлении медведей на улицах города.

В столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Местные жители массово сообщают о появлении хищников на улицах Петропавловска-Камчатского.

По всему городу — усиленные и вооруженные патрули. Особое внимание детям, в школах и детсадах — повышенные меры безопасности.

Все это — последствия вчерашней трагедии. Накануне в Петропавловске-Камчатском медведь растерзал человека. Сначала разъяренный зверь бросился на прохожего. Затем хищник напал на школьника. Оба выжили чудом.

После медведь пробрался на территорию школы, где набросился на местную жительницу. От травм она скончалась в больнице. Медведя застрелили.

