Российские БПЛА «перепрошивают» и модифицируют, делая их неуязвимыми.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты, боевые бронемашины западного производства и пехоту ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Системы РЭБ противника не могут бороться с российскими «птичками»: расчеты «перепрошивают» свои БПЛА, а также постоянно модифицируют их для увеличения важнейших характеристик аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

