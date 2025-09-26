Сергей Лавров обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутерришем украинский конфликт

Фото, видео: 5-tv.ru

Также был поднят вопрос дальнейших двусторонних отношений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН главные мировые конфликты, а также пути взаимодействия России и Всемирной организации. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

В ходе беседы Лавров и Гутерриш затронули вопрос реформирования Всемирной организации в контексте инициативы Генсекретаря «ООН-80». По мнению главы МИД РФ, преобразования должны носить выверенный характер, а также учитывать принцип «разделения труда» между органами ООН. Кроме того, необходимо обеспечить строгий контроль со стороны государств-членов.

Между представителями состоялось и обсуждение украинского, а также палестино-израильского конфликтов. Глава МИД РФ подчеркнул важность того, чтобы сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно.

Кроме того, обе стороны выразили твердую уверенность в дальнейшем укреплении конструктивного взаимодействия России и ООН. Лавров подчеркнул приверженность России центральной координирующей роли организации.

