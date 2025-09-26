В Санкт-Петербурге покажут балет Шостаковича «Светлый ручей»

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Мероприятие пройдет в рамках гастролей труппы Большого театра.

В начале октября состоятся гастроли Большого театра России в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Столичная труппа покажет балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». Всего состоятся пять показов. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

«В Мариинском-2 состоятся гастроли Большого театра России. Петербургских зрителей ждут пять представлений комедийного балета Дмитрия Шостаковича „Светлый ручей“ при участии звезд московской сцены», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в качестве художника-постановщика выступит народный художник РФ Борис Мессерер. Заслуженный артист РФ Павел Сорокин заявлен как дирижер-постановщик. Художником по свету станет Игорь Дерюгин.

У балета «Светлый ручей» непростая судьба. Его премьера состоялась 4 апреля 1935 года в Ленинграде на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета. Федор Лопухов выступил в качестве хореографа-постановщика, авторами либретто же были Федор Лопухов и Адриан Пиотровский. Постановка рассказывала о группе столичных артистов, которые приехали в колхоз, чтобы выступить на празднике урожая. Публика и критики приняли спектакль очень тепло.

Уже осенью того же года постановка была показана в Большом театре в Москве. Однако после разгромной статьи некоего критика, которая вышла в газете «Правда» в феврале 1936 года, спектакль сняли с показа.

Возрождение балета произошло только в 2003 году.

