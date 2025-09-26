Экс-директора ФБР обвинили в даче ложных показаний

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

Дональд Трамп назвал Джеймса Коми «худшим человеком страны».

Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, которые касались расследования якобы вмешательства России в выборы и возможных связей штаба Трампа с Москвой, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией.

По информации доклада Минюста США, доказательств сговора не было зафиксировано. Сам Джеймс Коми заявлял, что расследование проводилось объективно и не имело политической подоплеки. Тем не менее, по версии следствия, некоторые показания экс-директора ФБР могли быть недостоверными.

Отмечается, что обвинения последовали сразу после того, как Дональд Трамп уволил прокурора США по Восточному округу штата Вирджинии Эрика Зиберта.

После увольнения же Джеймса Коми, Дональд Трамп нелестно высказался о нем. Президент США назвал экс-директора ФБР «одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась страна». Он также заявил, что арест Коми и Бреннана его «не беспокоит». Трамп назвал их, а также всех, кто причастен к «Рашагейту», плохими и «очень-очень больными» людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне.

