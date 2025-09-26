«Инвестиция в будущее»: в Госдуме предложили ввести бесплатное горячее питание в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Все расходы планируется компенсировать за счет бюджетных средств.

Депутаты Госдумы предложили предоставить всем школьникам бесплатную горячую еду. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Инициаторами идеи выступили первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается установить, что обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день», — отмечается в материале.

Сообщается, что финансирование данной инициативы будет осуществляться из средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Кроме того, подчеркивается, что доход семьи и социальный статус не будут учитываться при предоставлении питания.

По словам Гусева, качество питания школьников сейчас достаточно низкое, и данная инициатива направлена на его повышение.

«Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Нилов отметил, что бесплатное горячее питание для старшеклассников просят предоставить их родители, так как, по его мнению, дети старших классов находятся в школе дольше и качественная еда прямым образом влияет на их здоровье.

