Наталья Орейро прилетит в Россию в ноябре

Актриса сыграла главную роль в новогоднем блокбастере.

Знаменитая аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, получившая популярность благодаря культовому фильму «Дикий ангел» 1998 года, прилетит в Россию 24-25 ноября, чтобы открыть официальную премьеру фильма «Письмо Деду Морозу». Об этом рассказал журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева, передает ТАСС.

Сюжет фильма построен вокруг истории юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты, фантазии и страхи внезапно оживают. Главную роль в новогоднем блокбастере режиссер Кирилл Кузин отдал Натальи Орейро.

Помимо уругвайской красавицы, в фильме также снялись звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Константин Каримов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие.

