Несколько категорий купленных онлайн товаров могут стать невозвратными в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Минэкономразвития намерено защитить предпринимателей от злоупотреблений со стороны покупателей.

В России может быть введен запрет на возврат некоторых товаров, приобретенных онлайн. С такой инициативой выступило Минэкономразвития. Эта мера направлена на защиту предпринимателей от возможных злоупотреблений со стороны потребителей. Мнения экспертов по вопросу собрали «Известия».

Предприниматели страдают

На заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о возможном введении «невозвратных товаров». Он предложил внедрить такой механизм по аналогии с системой авиабилетов.

«Может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф — в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — заявил министр.

Решетников отметил, что эта мера могла бы стать «реальной поддержкой» для бизнеса в преддверии праздничного сезона. По словам, чиновника часто бизнес страдает от злоупотреблений со стороны покупателей и конкурентов, когда те заказывают большие партии товаров, но не выкупают их, или возвращают товары, купленные до праздников, уже после них.

«Никто это не контролирует. И все это заканчивается тем, что это все перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость и чем-то, за что предприниматели готовы честно продавать», — добавил министр.

Покупатель сможет выбрать

Предложение заключается в том, чтобы покупатели могли выбрать: сохранить право на возврат товара в течение установленного законом срока или согласиться на более низкую цену с отказом от возможности вернуть товар. Такой подход аналогичен «невозвратным тарифам» в авиаперевозках.

Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», объяснил, что такой механизм может быть полезен в условиях большого числа возвратов товаров, особенно в случае с одеждой и обувью, когда покупатели часто заказывают несколько вариантов, а затем возвращают часть товаров. Это увеличивает затраты на логистику и проверку состояния товаров.

По данным исследования Федерального общества сетевой торговли, в 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах столкнулись с проблемами, связанными с возвратом товаров, что создает значительные издержки для добросовестных продавцов.

Вместе с тем, эксперты предупреждают о возможных рисках. Например, магазины могут начать завышать цены, чтобы стимулировать покупателя выбирать вариант без возврата.

Мария Коледа, руководитель информационного отдела профсоюза «Новый Труд», предлагает рассмотреть другие пути решения проблемы, такие как улучшение системы идентификации недобросовестных покупателей или введение частичного возврата средств для некоторых товаров.

Ольга Жильцова, кандидат экономических наук, предупредила, что такие меры могут негативно сказаться на покупательском спросе, что ударит по предпринимателям не меньше, чем действия недобросовестных потребителей.

