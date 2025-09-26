Путин на форуме «Мировая атомная неделя»: главные заявления и яркие встречи

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Президент уверен, что в мире наступает новый технологический уклад.

Форум «Мировая атомная неделя» стартовал не только в Петербурге, но и в Москве — на ВДНХ. Здесь тоже была музыкальная пауза — макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку. Так же гостям рассказали о новых технологических прорывах в атомной сфере, которые готовит наша страна. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь о самом интересном.

«Мировая атомная неделя» для президента России Владимира Путина начинается… с музыки.

Павильон «Атом» на ВДНХ— наглядный пример всего того, что Россия достигла в атомной сфере. И гордится есть чем.

Атомный ледокол проекта «Лидер» сейчас строится, атомная плавучая станция «Академик Ломоносов» — работает под Певеком, еще множество других судов, медицина… Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где атом проник так глубоко в каждую отрасль.

За рубежом уже готовы и работают 80 атомных станций. Еще 39 строятся прямо сейчас в 11 странах. И в рамках форума представлены реакторы для турецкой станции «Аккую» и египетской «Эль-Дабаа» — самых крупных атомных строек на планете.

«Сегодня произошла важная вещь. Скоро мы введем этот реактор в эксплуатацию, и благодаря вам получим больше энергии для Египта», — признался министр энергетики Египта Махмуд Мустафа Камал Эсмат.

На пленарном заседании с участием президента и глав иностранных делегаций обсуждали уже будущее энергетики. И атом в ней, очевидно, займет главенствующую роль.

«Значимый фактор всплеска интереса к атомной энергетике — это востребованность так называемых зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и климат. И повторю, как раз ключевым источником чистой низкоуглеродной энергии являются атомные станции», — сказал Владимир Путин.

По прогнозам МАГАТЭ — глава организации рафаэль Гросси стал одним из участников форума — к середине столетия совокупная мощность всех атомных станций мира увеличится вдвое.

«Для меня Россия — лидер в атомной отрасли. Это не вопрос политических соображений, а просто констатация факта. Это мировой лидер по экспорту ядерной энергии. Это страна, на долю которой приходится более 20% производства ядерной энергии. Для МАГАТЭ крайне важно участвовать в совместной работе с Россией», — сказал Гросси.

Важно, в первую очередь, и потому, что атомная станция во всем цикле ее работы от стройки до закрытия — ответственность тех, кто строил. И именно наша страна открывает двери в атомную энергетику десяткам стран.

«За нашим столом собрались страны и только-только вступающие в атомный мировой клуб и имеющие уже богатый опыт работы в атомно-энергетической сфере. В 2023 году мы сдали Александру Григорьевичу объект 2-х блочную атомную электростанцию, и с тех пор это не только до 40% электричества Белоруссии, это еще и витрина для очень многих стран», — отметил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Благодаря атому цены на электричество в Белоруссии не только являются предметом зависти соседних Прибалтики и польше — в стране развивается сфера электромобилей, их зарядка значительно дешевле использования бензина и дизеля.

«Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь. У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами, потому что они научили нас это делать», — признался белорусский лидер.

Классическая атомные станции на сегодняшний день — самая передовая сфера энергетика. Но главное топливо для реакторов — уран — не бесконечно. При оптимистичном сценарии, уже к концу века все запасы будут исчерпаны. Более реалистичный прогноз говорит о 30-40 годах. Ответ на эту проблему у России есть.

«Уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. 95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов», — рассказал Путин.

Это полностью снимет вопрос запасов сырья. И это не теория — технология уже воплощается в металле и бетоне. И к этому пока даже не приблизилась ни одна страна в мире.

