Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава МИД РФ уверен: НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России.

Очевидно, что Запад уже ведет войну против России. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати». Там обсуждали глобальные вызовы, и Лавров прямо указал, почему на планете растет число конфликтов.

«Еще один наглядный пример — спровоцированный Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить — объявили уже — моей стране настоящую войну, и прямо в ней участвуют», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Среди других примеров — Африка и Ближний Восток, где конфликты длятся десятилетиями.ъ

Ранее Сергей Лавров заявил на полях Генассамблеи ООН, что Швейцария больше не может быть заслуживающим доверие посредником. Об этом сообщал 5-tv.ru. Глава нашего МИД отметил, что проводимая Берном политика неизбежно влияет на ответные меры со стороны российской дипломатии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.