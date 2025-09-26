Польша намерена сбивать объекты в небе над Украиной без одобрения Киева

Фото, видео: ANDRZEJ JACKOWSKI/ТАСС

Это прямое вмешательство стран НАТО в конфликт.

Из Варшавы прозвучало еще одно заявление, которое объясняет зачем в последние недели были все эти спектакли с полетами беспилотников над Европой. Теперь эти дроны хотят сбивать уже над территорией Украины, а это прямое вмешательство стран НАТО в конфликт. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В любом дроне, даже гражданском, есть функция отключения подсветки. Ни один диверсант в здравом уме не станет летать над военной базой противника, сверкая всеми огнями. Пойти на такое можно только ради картинки. Оператор хотел, чтобы его дрон заметили. А потом провели устрашающую пресс-конференцию с участием министра обороны. Прямо Россию не обвиняют, но дают понять — это она.

«Крайне важно, чтобы мы не позволили России запугать себя, и поэтому также важно, чтобы у нас было тесное сотрудничество с нашими другими союзниками, включая НАТО», — говорит Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании.

Это уже второй случай в Дании за неделю. Одновременно в разных местах появляются сверкающие дроны, тут же вводятся ограничения на авиаперелеты, тревога в новостях. Генсек НАТО утешает: мы вас не бросим!

«Господин Рютте, есть ли какие-то доказательства, что дроны над странами НАТО российские? Есть ли доказательства?» — спросил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Я… Нет… Я не буду комментировать. Мне нужно идти на встречу. Мне надо идти на встречу, извините. И я не думаю, что как генеральный секретарь НАТО я должен давать импровизированное интервью. Так что извините. Спасибо», — ответил Марк Рютте.

Сплотим ряды, встанем плечом к плечу против воздушного агрессора! Политики пытаются растормошить европейского обывателя. А он все никак…

«Я не уверен, что это российская атака, хотя именно эта версия популярна. Может быть, это просто какие-то дураки, играющие с довольно большими дронами», — заявляет Кристиан Танго, житель Копенгагена.

Впрочем, мнение обывателя не играет решающего значения. Польские власти, например, семимильными шагами движутся в сторону эскалации, заявляя, что будут сбивать российские самолеты, ракеты и беспилотники над территорией Украины и Белоруссии. И это при том, что в атаку российских дронов в Европе мало кто поверил.

«Учитывая тысячи российских дронов, которые обрушились на Украину за последние годы, украинцам очень легко собрать определенное количество тех, которые не взорвались или сбиты в относительно хорошем состоянии, переоборудовать их и отправить в Польшу или в другие соседние страны, чтобы обвинить Россию в этих попытках атак дронами», — говорит Эммануэль Леруа, французский политолог.

Власти Румынии сегодня тоже бряцали оружием, но не так сильно как поляки — приняли решение сбивать российские самолеты, ракеты и беспилотники, но пока только над своей территорией. Странно, а раньше нельзя было? В общем, в европейской информационной среде тревожно.

«Я считаю, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, и это означает, что если происходит вторжение в воздушное пространство, то после предупреждения, после четкого разъяснения, конечно, вариант сбить истребитель, вторгшийся в наше воздушное пространство, остается на столе», — говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

То, что дежурный полет российских истребителей над Балтикой — абсолютно легитимный, признает даже западная пресса.

«Мы видим раздуваемые сообщения о том, что Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем. Это не так. Оно международное. Но создается впечатление, что российские самолеты вторгаются в европейское воздушное пространство. Это напоминает атмосферу накануне Первой мировой войны, когда пресса активно нагнетала обстановку», — говорит Андрэ Поггенбург, официальный представитель немецкого журнала Сompact.

Какую цель преследуют авторы дроновой истерии? Возможно хотят мобилизовать европейское население, а может расчитывают заставить Трампа активнее включиться в поддержку Украины, скинув с себя часть этого бремени.

