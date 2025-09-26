Петропавловск-Камчатский приходит в себя после серии нападений медведя на местных жителей

Фото, видео: 5-tv.ru

Одна женщина погибла, ребенок чудом выжил.

Жителям Петропавловска-Камчатского хватило всего одного утра, чтобы город перешел на особое положение. В населенном пункте появился очень агрессивный медведь, который начал бросаться на людей. Сейчас в Петропавловске-Камчатском дежурят сразу несколько вооруженных групп. Тем более, что там уже рассвет и как раз сейчас в школу идут дети. О ситуации рассказывает корреспондент «Известий» Екатерина Зенина.

Это первое из серии нападений медведя на жителей Петропавловска-Камчатского. Рано утром хищник на автопарковке внезапно набрасывается на водителя. Тот успевает спрятаться в машине, но медведь продолжает атаковать.

«Он пытался меня достать, как я понимаю. То есть он лапой ударил в стекло, я перескочил наперед, очень быстро это все происходило. Заблокировал двери. Дальше медведь встал сзади, и начал раскачивать машину», — вспоминает пострадавший Максим Челышов.

Максим уверен — он спасся лишь потому, что медведя спугнул рев мотора: когда водитель другого автомобиля, увидев происходящее, рванул с парковки. Зверь, оставшись без добычи, устремился дальше, в поисках другой жертвы.

Хищник вплотную подошел к жилым домам. Там, рядом с автобусной остановкой, его и увидел 12-летний Макар — он как раз шел в школу.

«Он встретился с медведем глазами, получается. Повернулся и начал бежать. Слышал, что кто-то дышит, и боялся повернуться. Почувствовал удар в спину, получается в рюкзак. И от этого упал», — рассказывает Ирина, мама ребенка, пострадавшего от нападения медведя в Петропавловске-Камчатском.

Похоже, именно то, что удар пришелся по рюкзаку, и спасло ребенку жизнь. А еще то, что, упав на землю, мальчик от шока лежал неподвижно. И зверь просто ушел. Но медицинская помощь Макару все же потребовалось — у него гематома на голове и множественные ссадины на теле. Следующее нападение случилось буквально через несколько минут — жертвой стала 84-летняя женщина. К тому моменту медведя искали все экстренные службы Петропавловска-Камчатского.

«Медведь был на углу стадиона, над женщиной. И на стадион забежал охотник с ружьем», — вспоминает Дмитрий, очевидец.

Пенсионерку спасти не удалось. Она скончалась в больнице.

«Медведь — хищник. То есть он, в принципе, любое движущееся существо рассматривает как добычу. Как только зверь обнаруживает неохраняемую и доступную для него помойку, он на ней прикармливается. Ему не приходит в голову, что эта бабушка идет выносить мусор. Ему кажется, что бабушка будет его от помойки отжимать. И он переходит в нападение», — объясняет Михаил Кречмар, зоолог и охотовед.

Скорее всего, и в этот раз животное оказалось в городе в поисках пищи. Уже после того, как его ликвидировали, в соцсетях появились тревожные сообщения — якобы неподалеку заметили еще одного медведя.

Информация относительно второго медведя, который бродит по Петропавловску-Камчатскому, пока официально не подтвердилась. Однако в городе созданы специальные патрули, которые круглосуточно мониторят ситуацию на улицах. Жителей Камчатского края попросили быть внимательнее и не отпускать детей одних. Параллельно с этим рядом с образовательными учреждениями до начала учебного процесса будут проходить проверки территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.