Глава БАПОР: голод в секторе Газа может охватить всю территорию анклава

Глава БАПОР Лаззарини: голод в секторе Газа может охватить весь анклав

Фото: Reuters/Hatem Khaled

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Филипп Лаззарини также скептически оценил деятельность центров распределения гуманитарной помощи США и Израиля.

Голод в секторе Газа может охватить всю территорию анклава уже к концу сентября, если ситуация не изменится. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Пока ситуация не улучшилась, мы предупреждали, что риск голода… в течение нескольких недель рискует также затронуть население южной части анклава», — сказал собеседник агентства.

Лаззарини также скептически оценил деятельность центров распределения гуманитарной помощи США и Израиля, где люди «играют в русскую рулетку». Количество гумпомощи настолько критично, что люди грабят грузовые машины до того, как они успевают доехать до места назначения. Глава БАПОР назвал эти центры «мерзостью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.