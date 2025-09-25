Кубанский депутат был найден мертвым в лесу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Депутат Тихорецкого районного совета Краснодарского края Виталий Капустин был обнаружен мертвым в лесополосе около станицы Новорождественской. Ему было 43 года, уточняет KP.RU.

По данным издания, смерть Виталия Капустина не была насильственной. При этом детали о возможных мотивах неизвестны.

«Очень известный в районе человек. Его мать — владелица улиточной фермы. Он был депутатом сельского Совета, потом районного. Родители его живут в станице Отрадной, под опеку берут сирот — семья многодетная, хорошая», — отзываются о Капустине местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в августе актера Максима Глотова обнаружили мертвым в Москве. Он пропал на несколько дней, чем сильно напугал друзей. Те решили навестить артиста и приехали к нему домой. Дверь никто не открыл, поэтому пришлось обратиться в правоохранительные органы. Худшие опасения подтвердились — актер был мертв уже некоторое время.

