Затмили молодых: Рома Зверь объяснил вторую волну популярности Кадышевой и Булановой

Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, объяснил преимущество Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой перед молодыми исполнителями. Об этом музыкант рассказал в беседе с ТАСС.

По его мнению, тяга молодежи к зрелым артистам — абсолютно закономерное явление. По словам Ромы Зверя, так было всегда — «и 20, и 30 лет назад».

«Когда мы были подростками, мы слушали не только Цоя, но и Марка Бернеса, и Вертинского, и фолк — народные песни», — рассуждает артист.

Музыкант также отметил, что Кадышева и Буланова — профессионалы своего дела, заслуживающие внимания публики. При этом Рома зверь считает, что современным исполнителям не хватает уверенности в себе. И виноваты в этом социальные сети, которые превращают человека в товар.

«Очень обидно и печально видеть, когда люди тратят силы и энергию на то, чтобы быть похожими и подражать каким-то людям в соцсетях, где эти же люди занимаются лицемерием и обманом, пропагандируя фальшивый образ жизни», — пояснил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Буланова расстроена из-за своей славы. Переживаниями певицы поделился ее коллега по сцене Шура. Артист дал совет подруге — лучше наслаждаться и пользоваться моментом, а не переживать.

