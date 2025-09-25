Испанская полиция раскрыла личность убитой россиянки спустя 20 лет

Фото: www.globallookpress.com/

Национальная полиция Испании при поддержке Интерпола установила личность россиянки, чье тело было найдено под Барселоной 20 лет назад. Погибшей оказалась Людмила Завада, сообщили в Интерполе.

«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создает новые зацепки для следователей», — сказал генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса.

В МВД Испании отметили, что тело женщины в розовой одежде и туфлях обнаружил таксист 3 июля 2005 года в барселонском муниципалитете Виладеканс. Она была мертва менее 24 часов, и сотрудники полиции подозревали, что тело было перемещено до его обнаружения.

Однако в ходе расследования личность женщины так и не удалось установить, и дело оставалось нераскрытым почти 20 лет.

Идентифицировать останки погибшей стало возможным только после передачи дела в Национальное центральное бюро Интерпола в Анкаре, которое заявило о «вероятном сходстве» отпечатков пальцев в турецких базах данных с отпечатками пальцев из дела в Испании.

Получив необходимые материалы, были проведены «исследование на сопоставление» и тест ДНК родственника. Оба анализа окончательно подтвердил личность Завады. На момент смерти ей был 31 год.

В МВД уточнили, что идентификация женщины была также подтверждена российскими властями после сравнения генетического профиля жертвы с профилем сестры погибшей.

