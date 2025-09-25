Умерла победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене

Фото: www.globallookpress.com/Kenta JÃƒâ€“Nsson

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсменке было всего 30 лет.

Эфиопская бегунья Шеварге Алене, одержавшая победу в Стокгольмском марафоне, скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года. Мы выражаем соболезнования ее родным и близким», — говорится в сообщении.

Спортсменке стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе в Эфиопии. Алене экстренно госпитализировали, но попытки врачей спасти девушку были тщетны. О причинах смерти пока не сообщается.

Соревнования в Швеции она выиграла в конце мая 2025-го. Алене пробежала 42 километра и 195 метров за 2 часа 30 минут 38 секунд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чешский биатлонист Ян Ваня трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Трагедия произошла, когда Ваня ехал на велосипеде недалеко от деревни Кроуна в Хрудимском районе. Автомобиль сбил спортсмена прямо на дороге, получил тяжелые травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.