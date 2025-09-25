Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Общая стоимость достигает 150 миллионов рублей.

У семьи народного артиста РФ Филиппа Киркорова обнаружено несколько квартир в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Super.

По данным издания, отец артиста Бедрос Киркоров предположительно проживал в доме в районе станции метро Курская. Его квартира занимала второй этаж и представляла собой три объединенных помещения, рыночная цена которых составляет около 100 миллионов рублей. Именно туда в 1994 году въехали молодожены Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева. Часть этой недвижимости когда-то принадлежала Примадонне, но после развода она осталась в долевой собственности семьи Киркоровых.

Как уточняет источник Super, у самого Киркорова в этом же доме есть еще две квартиры этажом выше. Их площади составляют 68,7 и 65,8 квадратных метра соответственно.

Таким образом, у артиста в центре столицы целое состояние недвижимости общей площадью 338,5 квадратного метра. Их примерная стоимость достигает 150 миллионов рублей.

По данным издания, ежемесячный налог на имущество составляет порядка 60 тысяч рублей, при этом долгов за коммунальные услуги у певца не выявлено. В ближайшее время Киркоров сможет вступить в наследство, так как срок ожидания возможных претендентов по закону уже близок к завершению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.