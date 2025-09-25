Человеческие останки и оружие: в Испании нашли 5000-летнюю гробницу-дольмен

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Bastante

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предположительно, она использовалась для коллективных погребений.

Археологи на юге Испании в Андалусии обнаружили древнюю гробницу-дольмен возрастом более пяти тысяч лет. Об этом сообщает журнал Live Science.

Дольмен — древнее мегалитическое сооружение из больших каменных плит, сложенных вертикально и перекрытых сверху плоской плитой. Оно представляет собой своеобразный «каменный стол» и служит погребальной или культовой постройкой.

«Весь дольмен был покрыт горизонтальными большими каменными плитами, а поверх этого покрытия был насыпан курган из песка и мелких камней», — рассказал изданию доцент кафедры доисторической эпохи Университета Кадиса и соруководитель раскопок Эдуардо Виханде Вила. По его словам, длина сооружения составляет 13 метров, а высота плит достигает 2 метров.

Внутри исследователи нашли несколько помещений с человеческими останками, что указывает на использование дольмена как места для коллективных погребений. Кроме костей, ученые обнаружили рядом погребальные дары: ракушки, изделия из слоновой кости, а также оружие — наконечники стрел и алебарду.

Как отмечает издание, Испания славится большим количеством подобных сооружений. Среди них особенно известен Дольмен Гуадальпераля возрастом около 7 тысяч лет, состоящий из 150 каменных блоков, который, предположительно, мог использоваться для культовых ритуалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.